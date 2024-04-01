انت الأن تتابع خبر عالم الفلك ميشال حايك يبكي مرعوبا من الخوف: "هذا ماسيحدث في سوريا في آخر شهر رمضان"!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عاد سيد الفلك اللبناني ميشال حايك لصدارة محركات البحث بعد تداول توقعات جديدة له قد تحدث في آخر شهر رمضان وتوقع حايك عبر حسابه الرسمي على "يوتيوب" كارثة طبيعية في سوريا ستشغل العالم العربي بأكمله.

وتوقع ميشال عاصفة

طوفانية قوية تضرب سوريا وينتج عنها سيول جارفة تؤدي إلى انهيار سدود وجرف مبان وسيارات.

وزعم الفلكي اللبناني

إن سوريا ستعلن حالة الطوارئ وتستنجد بالدول المجاورة للتخفيف من هول الكارثة.

ومن حين إلى آخر