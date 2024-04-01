انت الأن تتابع خبر ستعودين الى سن العشرين .. استخدمي القرنفل والفازلين بهذه الطريقة السحرية وسترين نتائج خرافية.. اليكم طريقة الاستخدام الصحيحه؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الفازلين والقرنفل من الخلطات الطبيعية المتميزة التي تعطي التأثير الأقوى على البشرة وتعمل على إمداد البشرة بالحيوية والنضارة حيث أن الفازلين من أقوى المرطبات الطبيعية التي تعمل على ترطيب وتفتيح البشرة.

الجلد،

والقرنفل من أكثر المكونات الطبيعية التي لها تأثير مبيض وفعال على البشرة، ومن خلال هذا التقرير نشرح أهمية الفازلين مع وصفات القرنفل، مع الإشارة إلى واحدة من أكثر تلك الوصفات فعالية على البشرة. طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل للوجه.تبييض البشرة بالفازلين والقرنفل من خلال وصفة مختلفة نتبعها أدناه، حيث نذكر أهم المكونات التي يجب تضمينها فِيْ عمل الخليط ونعرفها أدناه المكونات ملعقة كبيرة قرنفل مطحون. ملعقة كبيرة من الفازلين.

القليل من حَلْيب جوز الهند.

ربع ملعقة صغيرة كركَمْ. قطرات الليمون.ملعقة كبيرة من النشا كيف تستعد يجب اتباع الخطوات التالية تتم خطوة إذابة الفازلين لبضع ثوانٍ من خلال الميكروويف.

يتم إدخال القرنفل المطحون مع الفازلين

ويتم خلط المكونين حتى التجانس التام بينهما. امزج باقي المكونات فِيْ الخليط مع التحريك المستمر للحصول على قناع تفتيح البشرة المميز الذي يمكن تطبيقه مرتين فِيْ الأسبوع.وصفة تفتيح الفازلين والقرنفل بشمع العسل وصفة الفازلين والزبادي لتبييض البشرة ملعقة كبيرة من الفازلين. ملعقة صغيرة من شمع العسل. ملعقة قرنفل ملعقة زبادي ملعقة طحين.قطرات الليمون. كيف تستعد الذوبان الجيد للفازلين. امزج بين الفازلين والقرنفل. توضع المكونات شيئًا فشيئًا مع التحريك للحصول على تركيبة كريمية تنتشر على الجلد، مما يمنح البشرة أفضل مستوى من النضارة. فوائد الفازلين والقرنفل للبشرة.

يعتبر الخليط

من أقوى المكونات الطبيعية التي تعمل على ترطيب البشرة بشكل فعال. ينقي الخليط مسام الجلد. يقلل هذا الخليط من التجاعيد الموجودة على البشرة، حيث يعتبر من أقوى التركيبات التي تعمل على تحسين جمال البشرة.

التخلص من آثار البثور