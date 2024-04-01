انت الأن تتابع خبر عاجل| بشرى سارة من المؤسسة الاقتصادية الأردنية بشأن تمويل مشاريع بنسبة 100 بالمئة لكافة المتقاعدين في البلاد (طريقة التقديم) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين ، أن بدء استقبال طلبات تمويل القروض للمشاريع الإنتاجية الصغيرة (المحفظة الإقراضية) للمرحلة الثامنة، سيكون اعتبارا من 7 نيسان المقبل.

وقال المدير

العام للمؤسسة اللواء الركن المتقاعد إسماعيل الشوبكي في بيان، إن تمويل المشاريع الصغيرة أبرز الخدمات المقدمة للمتقاعدين العسكريين، وتتمثل بتقديم قروض ميسرة وفقا للشريعة الإسلامية لدعم المشاريع الصغيرة القائمة أو المنوي إنشاؤها.

ودعت المؤسسة

الراغبين بتقديم الطلبات من منتسبيها الاطلاع على التفاصيل والشروط وزيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة، والدخول إلى الخدمات الإلكترونية (المشاريع الصغيرة).

ويتم تقديم طلب