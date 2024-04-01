انت الأن تتابع خبر الباحة مهددة بكارثة مثل درنة الليبية.. (اتفرج) السعودية تعلن إعلان حالة الطوارئ القصوى لإجلاء سكان هذه المدينة جراء تهديد بانفجار سد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت إمارة الباحة وحدها عن فيضان 15 سدًا في المنطقة، بعد ارتفاع منسوب المياه فيها إلى سعتها التخزينية، مما أدى إلى فيضانها بسبب ما شهدته المنطقة من أمطار غزيرة صعدت كمية الأمطار الهاطلة حسب محطات الرصد الهيدرولوجية والمناخية في سد العقيق إلى 78.8 ملم، والذي يأتي كثانٍ أكبر كمية على مستوى المملكة بعد مركز بني عمرو في محافظة النماص التي حلّت أولاً بـ 80.6 ملم.

وشدد أمير منطقة

الباحة على جميع القطاعات الحكومية والأمنية، تطبيق وسائل الأمن والسلامة للحفاظ على المواطنين والمقيمين والممتلكات، مشددًا على ضرورة الوجود الميداني، ومضاعفة الجهود وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أي طارئ، داعيًا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وتجنب الاقتراب من المواقع الخطرة.

وشهدت عدة عقبات

انهيارات صخرية سارعت معها إدارة المرور إلى إغلاق كلٍ من: عقبة الباحة وعقبة حزنة وعقبة قلوة وعقبة الأبناء وعقبة ذي منعا.

وبيّنت إدارة المرور

أن الإغلاق جاء احترازيًا بسبب الأمطار ووجود عوائق والعمل جارٍ من قِبل جهة الاختصاص لإزالة العوائق والتأكد من سلامة الطريق.

كما تسببت السيول

الجارفة في جرف العديد من المركبات واقتلاع أعمدة كهرباء في عدة محافظات من منطقة الباحة فيما استنفرت معها الجهات ذات العلاقة في تأمين المواقع وإنقاذ المحتجزين وفتح الطرق.

وأهابت الجهات

المختصة بعدم المجازفة بعبور الأودية والنزول في مجاري السيول، وسيتم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

وتابع الأمير

الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة؛ مشددًا على جميع القطاعات الحكومية والأمنية تطبيق وسائل الأمن والسلامة للحفاظ على المواطنين والمقيمين والممتلكات، مشددًا على ضرورة الوجود الميداني، ومضاعفة الجهود وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أي طارئ - لاسمح الله- .

‏ودعا الجميع

إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وتجنب الاقتراب من المواقع الخطرة، سائلاً الله أن يجعلها أمطار خير وبركة، وأن يعم بنفعها أرجاء البلاد .

وعلّق نائب