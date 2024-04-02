انت الأن تتابع خبر إكسير الحياة.. بعد تحفظ عليه منذ سنوات، أخيرا الكشف عن علاج يوقف الشيخوخة تماما والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجد العلماء الذين يدرسون المخلوقات الغامضة التي تسمى بطيئات المشية أداة جديدة محتملة في سعيهم لإبطاء شيخوخة الإنسان.

وتسمى أحيانًا الدببة المائية، وهي حيوانات شبه مجهرية ذات ثمانية أرجل يمكنها البقاء على قيد الحياة، وذلك لأنها تحتوي على بروتينات تشكل مواد هلامية داخل الخلايا وتبطئ العمليات الحيوية مما يؤدي إلى تلف الخلايا ويمكن أن يكون الجل إكسيرًا مضادًا للشيخوخة.

وقام فريق من الباحثين الدوليين بإدخال بروتينات tardigrade إلى الخلايا البشرية في المختبر، ووجدوا أنها تباطأت ودخلت في نوع من السبات تمامًا مثل تلك الموجودة في المخلوقات "غير القابلة للتدمير"، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتقدم النتائج الجديدة أدلة عن طريقة لوضع خلايا أو أنسجة الأشخاص في شكل من أشكال الرسوم المتحركة المعلقة، تمامًا كما يفعل بطيء المشية عندما يكون تحت الضغط.