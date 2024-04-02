انت الأن تتابع خبر كشف سر المال.. رجل أعمال عالمي يقدم ٥ نصائح للثراء من أول تجربة (بطريقة صادمة) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -استطلع رائد الأعمال “رايان هوغ” إنشاء أكثر من 10 مصادر دخل سلبية، بما في ذلك العديد من العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية وقناة على YouTube ومدرسة عبر الإنترنت، تمكن من جني منها حوالي 49000 دولار شهرياً من الدخل السلبي.

وبحسب هوغ،

فإن بناء مشروعات جانبية ناجحة ومصادر دخل سلبية، تشترط التوقف عن تصديق هذه الخرافات الثلاث: عليك أن تنفق المال لكسب المال – يمكنك تحقيق دخل سلبي دون الحاجة إلى العمل – أنت بحاجة إلى فريق للمساعدة في إدارة عملك.

في عام 2016،

كان رايان هوغ يعمل في وظيفتين كمطور ويب كبير وأستاذ مساعد. ومن ناحية أخرى، لمساعدة نفسه في تدبر أموره، كان هوغ مطور ويب مستقلاً، لكنه لم يكن يعرف شيئاً عن الأعمال.

قال هوغ:

“لقد قمت اليوم ببناء أكثر من 10 مصادر دخل سلبية، بما في ذلك العديد من العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية وقناة على YouTube ومدرسة عبر الإنترنت. تحقق هذه الشركات مجتمعة حوالي 49000 دولار شهرياً من الدخل السلبي. لقد تعلمت الكثير عن كيفية إنشاء شركة مربحة”.

وبحسب هوغ،

فإن بناء مشروعات جانبية ناجحة ومصادر دخل سلبية، تشترط التوقف عن تصديق هذه الخرافات الثلاث:

الخرافة رقم 1: عليك أن تنفق المال لكسب المال

هذه نصيحة تجارية شائعة. إذا كنت ترغب في فتح متجر بيع بالتجزئة، على سبيل المثال، فإن نفقاتك ستشمل الإيجار الشهري، وشراء البضائع – لتخزين الرفوف ثم إعادة بيعها للعملاء – وأجور الموظفين. هذه طريقة تقليدية لفعل الأشياء، وهي طريقة مكلفة.

ولكن هوغ قال: “نموذج العمل المفضل لدي عبر الإنترنت هو الطباعة عند الطلب. لقد بدأت مشروعي الخاص بالطباعة حسب الطلب على أمازون في عام 2017 مقابل 0 دولار، ومنذ ذلك الحين قمت بتوسيع نطاقه لتقديم منتجاتي من خلال Etsy وWalmart وeBay”.

ويتيح هذا النموذج من العمل، الطباعة حسب الطلب بيع سلع مثل القمصان وأكواب القهوة ذات التصميمات المخصصة عليها. ولا يدفع “هوغ” سنتاً واحداً مقابل أي من المخزون إلا بعد أن يقدم العميل طلباً، مما يساعده في الحفاظ على انخفاض التكاليف.

وقال، بعد أن أحصل على طلب، أدفع لشركة مثل Printful، المتخصصة في طباعة وشحن المنتجات، لتنفيذ الطلبات نيابةً عني. بعد دفع رسوم الطابعة ورسوم الإحالة إلى السوق لـ Amazon وEtsy، يتبقى لي ربح.

الخرافة الثانية: يمكنك تحقيق دخل سلبي دون الحاجة إلى العمل

وبعيداً عن استثمار الأرباح، فإن بناء مصادر دخل سلبية سيتطلب دائماً الوقت والتفاني. لا يوجد طريق مختصر لتحقيق النجاح. لقد عملت كثيراً في الصباح الباكر وفي وقت متأخر من الليل في أعمالي الجانبية، خاصة في وقت مبكر.

وقال: “على الرغم من أنني لا أزال منخرطاً بشكل كبير في الإدارة اليومية لشركتي، إلا أنني أعرف العديد من الأشخاص الذين تمكنوا من الابتعاد عن العمليات اليومية – بعد أن وصلوا إلى عتبة الدخل التي كانوا سعداء بها – مع الاستمرار للاستفادة من أعمالهم السابقة”.

ويتطلب بناء مصادر الدخل السلبي المربحة الكثير من الانضباط. فيجب أولاً التعلم كيفية تأخير إشباع الاحتياجات الشخصية.

الخرافة الثالثة: أنت بحاجة إلى فريق للمساعدة في إدارة عملك