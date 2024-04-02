استعد للمعجزة: ما سيحدث لجسمك عند تناول الزنجبيل في رمضان! تجربة ستغير كل المقاييس!"

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رياض - احمد صلاح - عرفت عشبة الزنجبيل الطازج من زمان طويل أنها أكثر عشبة تمنح الجسم الكثير من الفيتامينات اللازمة التي يحتاج إليها الجسم مما يجعله أقل عرضة للأمراض، كذلك لدى الزنجبيل فوائد متعددة، حتى أن العلماء مازالوا يبحثون عن المزيد من فوائد الزنجبيل ومدى فعاليته وتأثيره على جسم الإنسان، لذلك فإن شرب كمية وفيرة من الزنجبيل على مدار اليوم يعطي الجسم الكثير من الفيتامينات والمعادن الثمينة التي يحتاج إليها الجسم والتي تساعد في الوقاية من الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي وما إلى ذلك من الأمراض الناتجة عن قلة تواجد كمية مناسبة من الفيتامينات المفيدة للجسم.

نتائج تناول الزنجبيل

للزنجبيل العديد من الفوائد والفيتامينات وهو يساعد فى الوقاية من آلام التي تسببها بعض الأمراض الجسدية الناتجة عن عدم وجود نسبة كافية من الفيتامينات والمعادن التي يكون الجسم بحاجة إليها، وهناك أمراض تصيب الإنسان وتصبح مزمنة في الأجساد، لذا يوجد الكثير من الأطباء و الخبراء الذين ينصحون بتناول الزنجبيل لقدرته على الوقاية من الأمراض ومنها الآتي:التخفيف من التهابات المعدة والقولون.

يحتوي على الجينجيرول الذي يمنع الغثيان و القيء.

المساعد في سرعة الهضم بالمعدة.

منع حدوث إمساك وغازات.

حماية الدماغ من التعرض للزهايمر أو التدهور.

التخفيف من التعرض للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تعزيز وتنشيط الجهاز المناعي.

التخفيف من التهابات وآلام المفاصل والمفصل الروماتويدي.

يمنح الجسم نسبة حرارة مما تساعده على حرق الدهون و التخسيس.

يوضع على الجلد في حالة لدغ الحشرات.

يوضع في بعض الأكلات لإضافة مذاق جيد.

يستخلص منه زيت يمزج في العطور والصابون ومساحيق التجميل.

سلبيات الزنجبيل والافراط فى تناوله

للزنجبيل العديد من الفوائد الصحية وكذلك له العديد من الأضرار الناجمة عن الإفراط فى تناول أو تناول بطريقة خاطئة أو مع بعض الأدوية مثل أدوية تخثر الدم والمضادات للصفحات.وأيضًا أدوية الالتهابات الغير ستيرويدية، في حال وجود أي نوعية من تلك الأدوية يفضل استشارة الطبيب، أيضًا هناك جرعات معينة لكل حالة من الحالات، فعند الغثيان والقيء تكون الجرعة 1 غم من الزنجبيل في اليوم وفي حالة الدورة الشهرية عند السيدات تصبح الجرعة 250 مغ تنقسم إلى 4 جرعات على مدار ثلاثة أيام فى اسبوع.

وعند وجود دوار تكون الجرعة 1 غم من الزنجبيل مرة واحدة فقط في اليوم، وقد يؤدي عدم استشارة الطبيب في تناول الزنجبيل أو تناول بكميات كبيرة أو مع أدوية لا تتناسب معه إلى وجود أعراض جانبية

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