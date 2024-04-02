انت الأن تتابع خبر شهر " 4 " لن يمر مرور الكرام بالمملكة.. الفلكي " الزعاق " يفاجئ السعوديين : خذوا حذركم السماء ستُسقط الأسماك مع الأمطار خلال ابريل !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضح خالد الزعاق خبير الأرصاد والأحوال الجوية الأجواء خلال شهر أبريل.

وقال الزعاق أن شهر أبريل رابع شهر من شهور السنة ويكون 30 يوما، مشيراً إلى أن شهر أبريل يأتي هذا العام في قمة الربيع.

وأضاف الزعاق أن شهر أبريل فيه تتفتح الزهور والورود، مشيراً إلى أن الأمطار التي تسقط خلال شهر أبريل تسمي بالأسماك نسبة إلى نجم أسماك.