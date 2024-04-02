انت الأن تتابع خبر زفاف مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا على شريكة أعزّ لاعبيه يشعل الترند العالمي وهذا ما حدث فجأة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اشتعل الترند الإسباني على مواقع التواصل بأخبار صادمة عن زواج مدرب مانشستر سيتي الشهير بيب غوارديولا من شركة أعزّ لاعبية في نادي برشلونة.

وزعمت أخبار متداولة زواج كلارا شيا الشريكة السابقة للاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه، من مواطنه المدرب بيب غوارديولا ما أثار ضجة واسعة.

هذا الأمر دفع شريحة واسعة من المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية من بيكيه، معتبرةً أن الأمر انتقام من أجل النجمة الكولومبية شاكيرا.

ورأت مجموعة أخرى من الناشطين على الـ"السوشيال ميديا" أن شاكيرا تقف خلف تسريب خبر خيانة شيا وأنه لا دقة فيما ورد.

جدير بالذكر أن شاكيرا وبيكيه أعلنا في حزيران (يونيو) 2022 في بيان مشترك انتهاء علاقتهما التي استمرت 11 عاماً، وأثمرت طفلين هما: ميلان البالغ من العمر 9 سنوات، وساشا 7 سنوات.