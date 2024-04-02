انت الأن تتابع خبر فضائح كروية شنعاء: مدرب الأهلي القطري يقرر "إبعاد" يزن النعميات علناً... واللاعب الأردني يرد بتصريح "متفجر"! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صدم مدرب نادي الأهلي القطري بيدرو ميجيل، اللاعب الأردني يزن النعيمات وقرر الاستغناء عنه وفق تسريبات صحفية.

وكشفت وسائل إعلام غربية،

النقاب عن دخول اللاعب الدولي الأردني، يزن النعيمات، دائرة اهتمام فريق باير ليفركوزن الألماني للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وكشفت مصادر مطلعة أن نادي بايرن ليفركوزن الألماني قدم ٥ ملايين دولار للحصول على خدمات نجم النشامى.

ويتصدر ليفركوزن

بقيادة أسطورة ريال مدريد تشابي الونسو الدوري الالماني بفارق ٥ نقاط عن بايرن ميونخ، ويأتي اهتمام النادي الألماني، بالنعيمات بعد المستوى المميز الذي قدمه خلال بطولة كأس آسيا الأخيرة، التي احتل فيها المنتخب الأردني الوصافة.

وأحرز النعيمات