انت الأن تتابع خبر فضائح كروية شنعاء: مدرب الأهلي القطري يقرر "إبعاد" يزن النعميات علناً... واللاعب الأردني يرد بتصريح "متفجر"! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - صدم مدرب نادي الأهلي القطري بيدرو ميجيل، اللاعب الأردني يزن النعيمات وقرر الاستغناء عنه وفق تسريبات صحفية.
وكشفت وسائل إعلام غربية،
- النقاب عن دخول اللاعب الدولي الأردني، يزن النعيمات، دائرة اهتمام فريق باير ليفركوزن الألماني للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وكشفت مصادر مطلعة أن نادي بايرن ليفركوزن الألماني قدم ٥ ملايين دولار للحصول على خدمات نجم النشامى.
ويتصدر ليفركوزن
- بقيادة أسطورة ريال مدريد تشابي الونسو الدوري الالماني بفارق ٥ نقاط عن بايرن ميونخ، ويأتي اهتمام النادي الألماني، بالنعيمات بعد المستوى المميز الذي قدمه خلال بطولة كأس آسيا الأخيرة، التي احتل فيها المنتخب الأردني الوصافة.
وأحرز النعيمات
- أربعة اهداف للنشامى، ليقود المنتخب الأردتي للمركز الثاني في البطولة الاسيوية بعد خسارة النهائي أمام نظيرة القطري بنتيجة 3-1. حثت الجماهير النعيمات للانتقال الى أوروبا كبداية على خط النجومية.وارتفعت القيمة السوقية لنجم منتخب الأردن يزن النعيمات البالغ من العمر 24 عاما، من 2 إلى 3 ملايين يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".