انت الأن تتابع خبر استعدوا للطوارئ بالماء والطعام والبطاريات.. الأردنيون على موعد مع طوفان محتمل وأمطار غزيرة.. الأرصاد تنبه المواطنين في هذه المناطق ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت الارصاد الجوية الأردنية من تأثر المملكة بمنخفض جوي مرعب قد يصاحبه أمطار فيضانيو غزيرة وسيول تعطل الحياة في عدة مناطق.

وأشارت دائرة الأرصاد في بيان عاجل إلى تأثر المملكة بحالة من عدم الإستقرار الجوي خلال الأيام الثلاثة القادمة، حيث ستهطل زخات من المطر في أماكن مختلفة خاصة الجنوبية والشرقية، وقد تكون غزيرة أحيانا في أجزاء من جنوب وشرق الأردن يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد احياناً ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

حالة عدم الاستقرار الجوي من المتوقع أنها ستكون شديدة في جنوب الأردن إذ يُتوقع أن تكون السحب الرعدية الركامية المُتشكلة سميكة مع ساعات العصر والمساء، بحيث تهطل على إثرها زخات رعدية غزيرة الى شديدة الغزارة من الأمطار على العديد من المناطق في الجنوب تترافق مع تساقط زخات كثيفة من البَرَد.

أما ليلا تتناقص كميات الغيوم وتضعف فرصة الهطول المطري، بإستثناء المناطق الشرقية، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ،والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة وفقا للأرصاد الجوية.

وحذرت المواطنين من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في جنوب وشرق الأردن، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري، واحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية.

ومن المناطق التي تتعرض لخطر حدوث السيول والفيضانات في الأردن وفقا لطقس العرب، هي الأغوار والبحر الميت نظرا لارتفاعها المنخفض عن سطح البحر والتي تعتبر المكان الأخير الذي تصل إليه مياه الأمطار والسيول القادمة من المرتفعات الجبلية المحيطة بهم.