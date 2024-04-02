انت الأن تتابع خبر موجة صعود حادة للريال السعودي في مصر... الجنيه يتراجع إلى مستويات قياسية وأسعار الصرف تشهد قفزة مفاجئة!تفاصيل صادمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 29 مارس/آذار 2024، في ظل العطلة الأسبوعية للبنوك الحكومية والخاصة.

وتتجه الأنظار اليوم إلى اجتماع المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، الذي يتناول موقف قرض مصر الجديد، بعدما توصلت القاهرة إلى اتفاق مع الصندوق على مستوى الخبراء، لزيادة قيمة القرض الموقع في 2022 من 3 إلى 8 مليارات دولار، في برنامج مدته 4 سنوات.وبموجب الاتفاق، فإن مصر ستحصل على ما بين 1 و1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد، لتصبح القيمة الإجمالية نحو 9 مليارات دولار.

وتطالب الحكومة المصرية بأن تُصرف الشريحة الأولى من التمويل في أبريل/نيسان المقبل بقيمة 5 مليارات دولار، لمساعدة الدولة على تدبير احتياجاتها من الدولارية.مصر تستهدف معدل نمو 4.2% في 2024-2025

سعر الريال السعودي اليوم بالمصري

سجل سعر شراء الريال السعود وسعر البيع مستويات مرتفعة مقابل الجنيه المصري، وفقاً للبيانات الرسمية.

سعر صرف الريال السعودي اليوم

في البنك المركزي المصري، جاء سعر شراء الريال السعودي عند 12.61 جنيه، وسعر بيع الريال السعودي و12.65 جنيه.سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

ناهز سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري مستوى 12.61 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر صرف الريال السعودي اليوم في بنك مصر إلى 12.61 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

حقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي نحو 12.62 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية إلى 12.60 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع.

قُدر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 12.56 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قناة السويس بقيمة 12.57 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع.

حل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني عند 12.54 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع.

ناهز سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مستوى 12.61 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع.

بعد تغير نظرة المؤسسات للاقتصاد المصري.. متى تنخفض الأسعار؟