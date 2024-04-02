انت الأن تتابع خبر عاجل | أسعار الذهب تسجل هبوطا حادا في الأسواق المصرية بهذه الأثناء (الحق اشتري) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار الذهب اليوم في مصر انخفضت بشكل ملحوظ حيث هبطت جميع أعيرة الذهب اليوم في مصر وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 3055 جنيها للبيع و3075 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 مستوى بيع 3055 شراء 3075.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم مستوى بيع 3491 جنيه شراء 3514 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 3,491 شراء 3,514

عيار 22 بيع 3,200 شراء 3,221

عيار 21 بيع 3,055 شراء 3,075

عيار 18 بيع 2,619 شراء 2,636

عيار 14 بيع 2,037 شراء 2,050

عيار 12 بيع 1,746 شراء 1,757

الاونصة بيع 108,583 شراء 109,294

الجنيه الذهب بيع 24,440 شراء 24,600

الكيلو بيع 3,491,429 شراء 3,514,286

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر الذهب عالميا

شهد سعر أونصة الذهب العالمي انطلاقة كبيرة خلال شهر مارس الذي شهد تسجيل أعلى مستوى تاريخي للذهب، وسط تزايد التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب تزايد الطلب على الملاذ الآمن ليتزايد الاقبال على الذهب بشكل كبير دفع السعر إلى مستويات قياسية.

افتتح سعر أونصة الذهب

العالمي تداولات شهر أبريل يوم الاثنين بتسجيل أعلى مستوى تاريخي جديد عند 2265 دولار للأونصة مرتفعاً بنسبة 1% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2254 دولار للأونصة.

ارتفع سعر الذهب

الفوري خلال شهر مارس بنسبة 9.2% ليربح 189 دولار ويغلق عند المستوى 2233 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى عند 2236 دولار للأونصة، ليحقق بذلك أعلى أداء شهري منذ يوليو 2020.

كان هناك صعود قوي