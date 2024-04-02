انت الأن تتابع خبر عالم ازهري يكشف امكانية استخدام الجن للقضاء على اسرائيل (اتفرج)والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - العالم في الأزهر الشريف الشيخ محمد حماد يكشف طريقة إمكانية قتل الجن للإنسان، وعن مدى إمكانية قتل الجن للإنسان بطريقة مباشرة بالسكين مثلا أو بأي طريقة، قال العالم الأزهري في تصريحات صحفية..

"في حالة عدم اعتداء الإنسان

على الجن، فلن يعتدي الجن عليه.. وقول الإنسان قبل دخوله للمرحاض أعوذ بك من الخبث والخبائث لأن مسكنهم يكون في المراحيض، والخبث هو ذكر الجن، والخبائث إناث الجن، ولذلك عند الدخول نقول باسم الله لأنه حال وجود أحد منهم يبتعد عن طريق الإنسان، والله سبحانه وتعالى قال: إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ"

وأكد أن الجن

لا يمكنه أن يقتل بالآلات الحادة مثل السكين، والسيف وخلافه، هذا الأمر بيد الله، وكل ما يقدر فعله الجن هو التخويف، والترويع.

وأضاف

العالم الأزهري: لو كان الجن قادرا على أن يقتل الإنسان، كنا استعنا بهم ليقضوا على إسرائيل، ولو كانوا بيسرقوا فلوس البشر لكنا سلطناهم ليسرقوا أموال أثرياء أمريكا، فالجن له حد في التعامل مع الإنس، كما أن للإنس حدا للتعامل مع الجن".

وتابع قائلا "