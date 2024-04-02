تعرف على العشب السحري المكتشف حديثا ويعتبر أقوى علاج فعال مجرب ومثبت بالتجارب العالمية لكافة أمراض البطن

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رياض - احمد صلاح - تعرفوا معنا من خلال هذا المقال على أبرز أعشاب لعسر الهضم والانتفاخ، استهلكوها بانتظام ودون تردد لأفضل النتائج على الإطلاق.

نعني بعسر الهضم الألم الذي يحدث في الجزء العلوي من البطن بعد تناول الطعام أو الشراب، وتعد هذه الحالة من المشاكل المنتشرة التي تؤثر على نسبة تصل إلى 30% من الناس فهل

عسر الهضم ينقص الوزن؟.

أسباب عسر الهضم

قرحة بالمعدة.

ارتجاع المريء.

سرطان بالمعدة.

التهابات بالمعدة.

متلازمة القولون العصبي.

التهاب البنكرياس المزمن.

مرض الغدة الدرقية.

علاج عسر الهضم بالأعشاب

إليكم أفضل الخلطات الطبيعية التي يمكنكم تحضيرها في البيت بخطوات بسيطة:

1- النعناع

للنعناع خصائص مهمة لصحة الجسم من أهمها تأثيره المضاد للتشنجات والتقلصات في البطن مما يجعله يعمل على تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم والشعور بالانتفاخ. حضروا الشاي بالنعناع وتناولوه كمشروب صحي.

2- البابونج

يمكن لشاي البابونج أن يساعد على النوم، وهو يساهم في علاج سوء الهضم عن طريق تقليل الحمض المعدي ويعمل أيضًا كمضاد للالتهابات.

3- القرنفل

يحتوي القرنفل مواد قد تساعد على التقليل من الغازات، وتزيد من إفرازات المعدة، حيث يؤدي ذلك إلى تسريع عملية الهضم، ممّا يمكن أن يساهم في تقليل الضغط والتشنج، والغثيان، والتقيؤ، بالإضافة إلى إمكانية الحدّ من تقرحات المعدة.

4- الصبار

يمكن أن يساهم عصير الصبار في التخفيف من عوارض متلازمة القولون العصبي كالإمساك والإسهال، والتقليل من الالتهابات في الجهاز الهضمي، كما يمتلك خصائص تقلل من نمو البكتيريا.

5- الكمون

يساعد الكمون على تحسين عملية الهضم من خلال تسريع نشاط البروتينات والإنزيمات الهاضمة، وإفراز العصارة الصفراء من الكبد، كما تحتوي بذور الكمون مكونات فعالة تساعد على تقليل عسر الهضم وفرط إفراز أحماض المعدة، والغازات، والالتهاب المعوي.

6- الزنجبيل