انت الأن تتابع خبر يجوز شرعا.. فتوى بشأن تذوق الطعام أثناء الصيام وابتلاع القليل منه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الطعام ناسيًا، فهل أفطرت بذلك لأنني قمت بعمل ليس واجب علي شرعًا ولا عرفًا؟ هذا والله يحفظكم.

الجواب

الحمد لله، لا حرج على الصائم في تذوق الطعام للحاجة، بأن يجعله على طرف لسانه، ثم يمجه ويخرجه من فيه ولا يبتلع منه شيئا، سواء كان الصائم رجلا أو امرأة.

فإن ابتلع الصائم منه شيئًا ناسيًا، فلا شيء عليه، وليتم صومه؛ وذلك لعموم الأدلة الدالة على عذر الناسي في الشريعة، ولقوله ﷺ: من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه، البخاري 1399 ومسلم 1155.

والله أعلم.