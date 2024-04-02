انت الأن تتابع خبر لطعم جنوني فطور أو عشاء فطائر الطاسة السريعة بدون فرن وصفة سهلة بطعم مميز... جربيها هحبها البيت كله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فطائر الطاسة السريعة من المعجنات الخفيفة واللذيذة، والتي يمكن إعدادها في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة، وهي من الوصفات التي لا تحتاج إلى فرن، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لوجبة سريعة وسهلة في المنزل، ومميزة تقدم للأطفال والكبار في وجبات الفطار والعشاء، بجانب قيمتها الغذائية العالية.طريقة عمل فطائر الطاسة السريعة

تعتبر فطائر الطاسة

السريعة من الأطباق الشهية والمحبوبة التي تناسب جميع أوقات اليوم، سواء كانت للفطور، أو الوجبات الخفيفة خلال النهار، وتتميز هذه الفطائر بسهولة تحضيرها وسرعة إعدادها، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمضطرين للحصول على وجبة شهية في وقت قصير.

المكونات

كوب ونصف دقيق

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

ربع كوب زيت

كوب ماء الحشوة

جبن أب

لحم مفرو

خضروا

لانشو

فرا

سلام

طريقة التحضير

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والبيكنج بودر والمل

أضيفي الزيت والماء الدافئ واعجني المكونات حتى تتكون عجينة متماسكة

غطي العجينة واتركيها ترتاح لمدة 10 دقائق

قسمي العجينة إلى كرات متوسطة الحجم

افردي كل كرة من العجينة إلى دائرة رقيقة

ضعي الحشوة حسب الرغبة في منتصف الدائرة

اثني الأطراف الخارجية من الدائرة على الحشوة

سخني مقلاة على نار متوسطة

ضعي الفطائر في المقلاة واتركيها حتى تصبح ذهبية اللون من الجانبين مثل فطائر البطاطس

قدمي الفطائر ساخنة بجانب صوص الكاتشب

فوائد فطائر الطاسة السريع