انت الأن تتابع خبر نبات مظلوم من كل الناس لو عرفوه لوضعوه تاج فوق رؤسهم.. عشب ينمو بكثرة يبتعد عنه الجميع دون أن يعرفوا قيمته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سقوط الشعر بشكل أكثر من الطبيعي، من أكثر الأمور التي تسبب القلق للسيدات، ولهذا يبحثون عن وصفات طبيعية لمعالجة هذه المشكلة، والتحفيز من انبات الشعر، فإليكم مستخلص القراص لإنبات الشعر المعروف بفوائده المذهلة لنمو الشعر والحد من تساقطه، عليكم بمتابعة المقال إلى النهاية لمعرفة كيفية مستخلص القراص لإنبات الشعر

يعتبر ذلك العشب من النباتات المعروف فاعليتها في مقاومة تساقط الشعر ومعالجة الصلع الوراثي، فهو غني بمجموعة من الفيتامينات وأبرزها الحديد والزنك والأحماض الأمينية، التي تعزز من خلق فروة صحية، كما أنه يساعد على معالجة الهيشان، والتخلص من التكسر والتقصف، عليك توفير تلك المكونات لاستفادة أقصى قدر ممكن من فوائده المذهلة للشعر، وتكون المكونات كالآتي:تحضيره وخطوات تطبيقه على الشعر.كوبان من الخل.

كوبان من الماء الفاتر.

60 جرام من أوراق القراص.

طريقة التحضير

للتمتع بشعر طويل وقوي وفي نفس الوقت صحي ولامع، وبمكونات غير مكلفة عليك بتجهيز مستخلص القراص لإنبات الشعر باتباع هذه الخطوات التالية:تجهز زجاجة نظيفة، وإضافة إليها أوراق القراص والماء الفاتر والخل.

تغلق الزجاجة وترج جيدًا حتى تمتزج المكونات.

تترك الزجاجة في مكان مظلم ودافئ، لمدة عشر أيام.

بعد مرور المدة، قومي بتصفيتها وتطبيقها على الشعر.طريقة الاستخدام

عليك إتباع هذه الخطوات عند تطبيق مستخلص القراص لإنبات الشعر وعلاج الصلع، وتكون

الطريقة كالآتي: