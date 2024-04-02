انت الأن تتابع خبر ماغي فرح تثير الرعب بين الجمهور بتوقعاتها الأخيرة.. هذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة من رمضان والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - فاجأت ماغي فرح في لقاء تلفزيوني على قناة المشهد،، الجماهير حينما قالت إن هذا العام مفصلي وفيه الكثير من الحروب الداخلية ببعض البلدان والحروب الواسعة في الشرق الأوسط.

وتوقعت ماغي فرح خلال حديثها عن سوريا، في حلقة على قناة المشهد، حدوث ثورات وحروب داخلية، ومشكلات داخلية بين بعض الفئات، لم تحددها.

كذلك توقعت محاولة بعض الفئات الاستقلال عن غيرها، إضافة إلى تدخل خارجي في بعض المناطق السورية.

وأشارت ماغي إلى أنّ كامل الشرق الأوسط متّجه إلى تقسيمات طائفية ومذهبية وقالت، إننا سنشهد أحداثاً مهمة هذا العام، حيث بدأت الصدمات في عام 2023 وسوف تستمر حتى 2024.

وأكدت ماغي أن هذه السنة سيحصل فيها تغييرات غير منتظرة وأحداث مفاجئة، مثل سقوط بعض القوى، من أصحاب السلطة والنفوذ في العالم، أو زوال نظام معين. كما سيشهد عام 2024، وفق ماغي فرح، تفكك في الأنظمة وغياب مسؤولين كبار.