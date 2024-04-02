انت الأن تتابع خبر تعرف على الخطوة المذهلة التي قام بها رجل الاعمال نجيب ساويرس وجعلت منه بطلًا قوميًا في مصر في ظل أزمة غلاء المعيشة... التفاصيل الكاملة التي يقشعر لها البدن! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع توقعات رجل الأعمال نجيب ساويرس حول أسعار الوقود في مصر، بعد نشرها على منصة إكس.
وتوقع ساويرس أن ترتفع أسعار الوقود على النحو التالي:
- سولار: 10 جنيهات بدلاً من 8.50 جنيهات.
- بنزين 95: 13.50 جنيهات بدلاً من 12.50 جنيهات.
- بنزين 92: 12.50 جنيهات بدلاً من 11.50 جنيهات.أنبوبة غاز منزلي: 100 جنيهات بدلاً من 75 جنيهات.
- أنبوبة غاز تجاري: 200 جنيهات بدلاً من 150 جنيهات.
- وعلق ساويرس على توقعاته قائلاً: “من المفترض أن تكون زيادة بنزين 95 أعلى لأن من يستعمله الطبقات الأغنى والسيارات الفارهة، أما 92 فالزيادة يجب أن تكون أقل. بمعنى زيادة 95 بـ 3 جنيهات مثلاً و 92 بـ 50 قرشًا بدل جنيه مثلاً.”
- وتباينت ردود أفعال رواد مواقع التواصل على توقعات ساويرس، حيث أيد البعض وجهة نظره، بينما عارضها آخرون.
- تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع توقعات رجل الأعمال نجيب ساويرس حول أسعار الوقود في مصر، بعد نشرها على منصة إكس.
- وتوقع ساويرس أن ترتفع أسعار الوقود على النحو التالي:
- سولار: 10 جنيهات بدلاً من 8.50 جنيهات.
- بنزين 95: 13.50 جنيهات بدلاً من 12.50 جنيهات.
- بنزين 92: 12.50 جنيهات بدلاً من 11.50 جنيهات.أنبوبة غاز منزلي: 100 جنيهات بدلاً من 75 جنيهات.
- أنبوبة غاز تجاري: 200 جنيهات بدلاً من 150 جنيهات.
- وعلق ساويرس على توقعاته قائلاً: “من المفترض أن تكون زيادة بنزين 95 أعلى لأن من يستعمله الطبقات الأغنى والسيارات الفارهة، أما 92 فالزيادة يجب أن تكون أقل. بمعنى زيادة 95 بـ 3 جنيهات مثلاً و 92 بـ 50 قرشًا بدل جنيه مثلاً.”
- وتباينت ردود أفعال رواد مواقع التواصل على توقعات ساويرس، حيث أيد البعض وجهة نظره، بينما عارضها آخرون.