انت الأن تتابع خبر تعرف على الخطوة المذهلة التي قام بها رجل الاعمال نجيب ساويرس وجعلت منه بطلًا قوميًا في مصر في ظل أزمة غلاء المعيشة... التفاصيل الكاملة التي يقشعر لها البدن! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع توقعات رجل الأعمال نجيب ساويرس حول أسعار الوقود في مصر، بعد نشرها على منصة إكس.

وتوقع ساويرس أن ترتفع أسعار الوقود على النحو التالي: