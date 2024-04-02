انت الأن تتابع خبر رأي زين الدين زيدان في"ميسي الأردن" موسى التعمري يصدم الجماهير الأردنية.. رد لم يتوقعه أحد!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشاد النجم الفرنسي الجزائري الأصل، زين الدين زيدان بالنجم الأردني موسى التعمري، لاعب مونبيليه الفرنسي، بعد تألقه مؤخراً مع منتخب النشامى في كأس أمم آسيا.

وقال زيدان في تصريحات صحفية حول التعمري: "إنه واحد من أفضل وأسرع اللاعبين في الدوري الفرنسي حالياً وسيكون له شأن كبير".

ويتصدر موسى التعمري لاعب مونبلييه قائمة أسرع 10 لاعبين في الليغ 1 هذا الموسم بحسب رابطة كرة القدم الفرنسية للمحترفين.

وكان نادي مونبلييه الفرنسي، تعاقد في مايو من العام الماضي، مع المهاجم الدولي الأردني موسى التعمري، قادما من هيفرلي لوفين البلجيكي.

وبحسب مواقع رياضية متخصصة في بيانات وإحصائيات اللاعبين، فإن القيمة السوقية للتعمري وصلت إلى نحو 6 ملايين يورو وقد ترتفع حال تتويجه باللقب الآسيوي.

ويطمح موسى التعمري إلى الاحتراف في الدوري الإسباني أو الألماني، وكشف في وقت سابق عن تلقيه عرضين من الدوري الإيطالي.