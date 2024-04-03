انت الأن تتابع خبر غيري مظهرك في العيد .. بطريقة احترافية لا مثيل لها اصبغي شعرك باللون الأشقر الجرئ بمكون رخيص من منزلك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد اللون الأشقر من الألوان الحديثة في جميع الأوقات ولا يتغير موضته مع مرور الزمن حيث يتناسب مع جميع ألوان البشرة ويعطي المظهر الجذاب الذي تريده أغلب النساء والفتيات ويعطى لمعان للشعر، ويمكن الحصول عليه باستخدام مواد طبيعية وتطبيقها في المنزل بكل سهولة، وذلك للاستغناء عن الذهاب إلى مراكز التجميل واستخدام الصبغات الجاهزة التي تتلف الشعر وتؤدي إلى تساقطه مع مرور الوقت ولا يعطى اللون الأشقر المطلوب.طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر طبيعيًا

سوف نتعرف على خطوات تلوين الشعر وصبغه باللون الأشقر طبيعيًا بمواد بسيطة ومتواجدة دائمًا في المنزل ويتمثل ذلك في إتباع الخطوات الآتية:

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من الحلبة.

5 ملاعق من الكركم المطحون.

1 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

1 بيضة.

2 ملعقة كبيرة من عشبة البابونج.

1 ملعقة كبيرة من الزبادي.

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من خل التفاح.

3 ملاعق صغيرة من الحناء المطحونة.

2 كوب من الماء.ة 4 ساعات.

يغسل الشعر بالماء ثم الشامبو والبلسم.

وفي نهاية المقال قمنا بالتعرف على خطوات طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر طبيعيًا بخطوات بسيطة.

طريقة التحضير

نبدأ بتحضير إناء عميق نضع فيه ملعقتين من الحلبة والكركم مع ملعقة من عشبة البابونج مع الماء على نار متوسطة ونتركه حتى الغليان لمدة ربع ساعة.

يرفع من على النار ونتركه يبرد ونقوم بتصفيته ونأخذ الماء ونتركه جانبًا.

نضع ملعقة البابونج والحلبة في الكبة الكهربائية ونقوم بالخفق حتى يتم فرمهم جيدًا.

ثم نقوم بوضعهم في وعاء عميق ونضيف إليهم الكركم والزبادي والعسل والبيضة ونقوم بالتقليب حتى تمتزج المكونات معًا.

نضيف الحناء وزيت الزيتون وزيت جوز الهند ونخلطهم ثم نضع ماء السلق تدريجيًا حتى نحصل على قوام كريمي ثم نضع خل التفاح ونقوم بالتقليب.

تغطى بورق بلاستيكي ونتركه لمدة ساعة ونقوم بتقسيم الشعر إلى أجزاء ونضع الخليط على أجزاء الشعر من الجذور حتى الأطراف ونتركه لمدة 4 ساعات.

يغسل الشعر بالماء ثم الشامبو والبلسم.