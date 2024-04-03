انت الأن تتابع خبر موعد عيد الفطر في 12 دولة عربية.. مصر والأردن تفاجئ الجميع! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من المواطنين عن موعد عيد الفطر 2024، وكشفت الحسابات الفلكية أن موعد عيد الفطر السعيد سيصادف يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل المقبل، وهو أول أيام الإجازة في مصر ومعظم الدول العربية.

وتعتمد معظم الدول العربية والإسلامية

في الإعلان عن إجازة عيد الفطر على استطلاع هلال شهر شوال من خلال المراصد الفلكية، مساء يوم الاثنين الـ 29 من شهر رمضان.

وعند ثبوت الرؤية يتم الإعلان

عن أول أيام إجازة عيد الفطر في الدول التي تعتمد الرؤية فقط، بالمقابل فإن هناك عددا من الدول العربية والإسلامية تعتمد على الحسابات الفلكية في تحديد موعد عيد الفطر وبداية شوال.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية

والتنمية الاجتماعية بالمملكة، عن موعد إجازة عيد الفطر، وأكدت أن يوم الاثنين الموافق 29 رمضان و8 أبريل هو اليوم الأخير من شهر رمضان، على أن تبدأ إجازة العيد من يوم الثلاثاء 9 أبريل.

وحددت رئاسة الشؤون الدينية التركية،

أن يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024 رسميا أول أيام عيد الفطر، وفي مصر، فإن موعد إجازة عيد الفطر يبدأ من يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل، وتستمر حتى يوم الجمعة.

وأعلن مجلس الوزراء

الأردني على موقعه الرسمي أن إجازة عيد الفطر تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل وتستمر حتى مساء الجمعة الموافق للثاني عشر من ذات الشهر.

وإجازة عيد الفطر

في الإمارات تبدأ من يوم الاثنين الموافق 29 رمضان وتستمر حتى يوم الأحد 3 شوال، بينما موعد عيد إجازة عيد الفطر في قطر تبدأ من يوم الاثنين 8 أبريل، الموافق 29 من رمضان وتستمر حتى يوم الاثنين 15 من نفس الشهر.

وفي سلطنة عمان،

طبقًا للقانون المحلي، يوم الثلاثاء الموافق 29 رمضان، وتستمر حتى نهاية يوم السبت 3 شوال، وبالأردن، أعلن رئيس الوزراء أن عطلة عيد الفطر تبدأ من الثلاثاء 9 أبريل 2024 وتستمر حتى يوم الجمعة 12 من الشهر نفسه.

وفي المغرب

تبدأ إجازة عيد الفطر من يوم الاثنين 29 رمضان الموافق 9 أبريل من الشهر الجاري، طبقًا لما جاء على الصفحة الرسمية للدولة، وتستمر الإجازة حتى يوم الجمعة المقبل، بينما موعد إجازة عيد الفطر في القطاع العام والخاص في البحرين تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل وتستمر حتي يوم الجمعة 12 من أبريل الجاري.

وأعلن مجلس الوزراء