سر الشباب الذي يختبئ في بيتك: اكتشفي المكون السحري الذي يجدد الحيوية لكبار السن ويعيدهم إلى شبابهم! اكتشفي الكنز الذي ينتظرك في منزلك!"

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رياض - احمد صلاح - تسعى الكثيرات من النساء دومًا إلى العثور على وصفات طبيعية لعناية بالبشرة والشعر والارتقاء بجمالهن، وعليه، إليكِ وصفة مدهشة ستتفاجئين بنتائجها المبهرة حيث تُعدّ وصفة إكليل الجبل واحدة من أبرز الوصفات الطبيعية المفيدة بشكل كبير للشعر تأتي فائدتها من كون إكليل الجبل أحد النباتات العطرية المتميزة والغنية بالفوائد العظيمة والخصائص الجمالية التي تعزز الصحة وتجمّل المظهر.
فوائد استخدام وصفة اكليل الجبل
- يعد استخدام إكليل الجبل حلاً فعالاً لكثير من المشكلات التي قد تواجه الشعر. يمكن الاعتماد على هذه الطريقة للتخلص من العديد من العقبات التي تصلح الشعر كالتساقط والتقصف، وغيرهم من المشاكل الأخرى مثل:
- تلف الشعر.
- يزيل القشرة من فروة الرأس.
- يقلل من الضعف والجفاف.
- تطهير فروة الرأس والتخلص من البكتيريا الضارة التي تتكون عليها.
- يعمل على حل مشكلة زيادة إفراز الدهون من جلد الرأس.طريقة عمل وصفة اكليل الجبل
- ملعقة طعام واحدة من زيت الروزماري.
- ملعقة طعام واحدة من زيت الفينوغريك.
- يمكن تجهيز الوصفة بكل يسر عن طريق اتباع الإرشادات وتحتاج إلى ملعقة كبيرة من مستخلص الألوة فيرا.
- قومي بخلط زيت إكليل الجبل مع زيت الحلبة في وعاء مناسب.
- أضيفي خلاصة الصبار.
- اخلطي المكونات مع بعضها جيدا.
- من أجل تحقيق نتائج ممتازة، طبقي هذا التركيب على شعرك بدءًا من الجذور وحتى الأطراف وقومي بتدليك فروة رأسك بأناملك. اتركي المزيج على شعرك لمدة ثلاثين دقيقة قبل أن تشطفيه.