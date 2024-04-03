في مختلف التخصصات.. عشرات الآلاف من فرص عمل غير مسبوقة برواتب خيالية وبمييزات غير متوفرة بأي مكان آخر بمصر.. قدم الآن!

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رياض - احمد صلاح - يبحث عدد كبير جدا من المواطنين وخاصة الشباب عن فرص العمل الخالية في محافظة القاهرة والجيزة، حيث أعلنت وزارة العمل عن توفر فرص عمل خالية في مختلف التخصصات في محافظة القاهرة والجيزة في عدد من شركات القطاع الخاص في عدد 39 شركة.

وتتميز تلك الوظائف بتوفير العديد من المزايا من بينها، التأمين الصحي والاجتماعي، ويمكن التقديم على تلك الوظائف خلال شهر إبريل الجاري 2024، لذلك يبحث عدد كبير عن شروط التقديم في تلك الوظائف.

شروط التقديم في وظائف العمل الخالية في محافظة القاهرة والجيزة