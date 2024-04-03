ماسك العيد السحري: اكتشفي سر جمال خدود منتفخة وبشرة مشرقة! استخدمي كريم الخميرة والنشا لنفخ خدودك وتبييض بشرتك بشكل مدهش بفارق 10 درجات من أول استخدام!"

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رياض - احمد صلاح - يُعتبر الكركم مادة طبيعية وآمنة للاستخدام على البشرة، خاصة عند استخدامه بشكل مخفف أو بالتركيزات المتوفرة تجارياً، حيث أصبح يستخدم في الآونة الأخيرة في وصفات تفتيح البشرة لاحتوائه على مركب يعرف بالكركومين، والذي يمتاز بخصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، ومع غلاء الأسعار وبطبيعة المرأة التي تحب الاحتفاظ ببشرتها، سنستعرض لك أهم الوصفات الاقتصادية التي تجعلك متألقة في عيد الفطر المبارك.ماسكات تفتيح البشرة بالكركم

ماسك الكركم وزيت جوز يمكنك استخدام هذا الماسك لزيادة ترطيب البشرة وعلاج التصبغات الناتجة عن حب الشباب.

ملعقتان أو ثلاثة ملاعق من الكركم المطحون.

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة من زيت جوز الهند الطبيعي

ملعقة من الزبادي

طريقة التحضير

القيام بخلط الكركم المطحون مع العسل وزيت جوز الهند الطبيعي في طبق حتى تحصلي على خليط متجان

أضيفي ملعقة من اللبن الزبادي وقلبي المكونات جيدًا حتى تمتزج

بعد تنظيف وتجفيف الوجه، ضعي الماسك بالتساوي على البشرة مع تجنب منطقة العينين

اتركي الماسك على وجهك لمدة تتراوح بين 15-20 دقيقة

بعد انتهاء الوقت، اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف

ماسك الكركم بماء الورد..بالنسبة للماسك الثاني فهو يتكون من الكركم وماء الورد لتفتيح البشرة.

المكونات

ملعقة كبيرة من اللبن.

ملعقة صغيرة من الكركم المطحون.

قطرات قليلة من ماء الورد.

طريقة التحضير: