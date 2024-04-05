هل تبحث عن وظيفة مريحة براتب خيالي؟؟ نقدم لكم مجموعة وظائف شاغرة للحصول عليها حالا دون تأخير بسبب المنافسة!

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رياض - احمد صلاح - عرض وظائف شاغرة بالتزامن مع القانون الجديد الذي أقرته الحكومة المصرية بشأن تنظيم العمل ما يتناسب مع الرؤية الجديدة ويتوافق مع قرارات رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين حياة الموظفين في القطاعين العام والخاص.

تضمن قانون العمل الجديد،

عددا من الضوابط والآليات الخاصة بإعلان القطاع الخاص عن الوظائف الشاغرة وكذلك بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكامه.

في هذا الصدد،

نصت المادة 16 من قانون العمل، على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

ويحظر على صاحب العمل

أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت فى الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: "ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال".

و يلتزم صاحب العمل