انت الأن تتابع خبر عاجل | مجلس الوزراء المصري يعلن الآن إضافة 3 أيام إلى الإجازة الرسمية للقطاعين العام والخاص والتي تبدأ من غدا وتستمر لأكثر من أسبوع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرر مجلس الوزراء زيادة عدد أيام إجازة عيد الفطر، التي نص عليها قانون العمل مما مثل مفاجأة سارة لكل المصريين، خاصة أبناء الأقاليم المقيمين في القاهرة والراغبين في السفر إلى محافظاتهم لقضاء إجازة العيد.

عدد أيام إجازة العيد

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إجازة عيد الفطر 2024 ستبدأ من يوم الثلاثاء الذي يوافق 9 إبريل 2024، وتستمر حتى الأحد الموافق 14 من الشهر نفسه، ومن المقرر أن يكون الاثنين أول يوم عمل لموظفي الدولة بعد إجازة العيد.

وبحسب بيان مجلس الوزراء الذي صدر،

الأربعاء، تعتبر إجازة عيد الفطر عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الوزارات ومصالح القطاع العام، والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ويترقب الموظفون

في القطاع الخاص صدور قرار من وزارة القوى العاملة حول إجازة القطاع الخاص في العيد، وكذلك العاملون في البنوك، الذين يتساءلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد إجازة عيد الفطر 2024.

ويعتبر شهر إبريل

أكثر شهور السنة من حيث العطلات والإجازات المرتبطة بمناسبات دينية أو اجتماعية، وهذا العام تزداد عدد أيام الإجازة في إبريل بسبب عيد الفطر، وبعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي عن مواعيد إجازة عيد الفطر أصبحت مجموع الإجازات الرسمية في شهر إبريل 13 يومًا، ما يعد فرصة للسفر والاستجمام قبل بدء امتحانات نهاية العام.

وتأتي إجازات شهر كالتالي، بالتاريخ واليوم:

1- يوم الجمعة 5 إبريل .. (راحة أسبوعية)

2- يوم السبت 6 إبريل.. (راحة أسبوعية)

3- يوم الثلاثاء 9 إبريل.. (وقفة عيد الفطر)

4 – يوم الأربعاء 10 إبريل.. (أول أيام عيد الفطر)

5- الخميس 11 إبريل.. (ثاني أيام عيد الفطر)

6- الجمعة 12 إبريل.. (ثالث أيام عيد الفطر)

7- يوم السبت 13 إبريل.. (راحة أسبوعية)

8- يوم الأحد 14 إبريل.. (استكمال إجازة العيد)

9- يوم الجمعة الموافق 19 إبريل.. (راحة أسبوعية)

10- يوم السبت 20 إبريل.. (راحة أسبوعية)

11 – يوم الخميس 25 إبريل.. (عيد تحرير سيناء)

12 – يوم الجمعة 26 إبريل ..(راحة أسبوعية)

13- يوم السبت 27 إبريل.. (ر أاحة سبوعية)

ويأتي موسم عيد شم النسيم هذا العام يوم الاثنين الذي يوافق 6 مايو 2024، بعد يومي إجازة وهما إجازة عيد العمال وإجازة عيد القيامة المجيد.