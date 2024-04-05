انت الأن تتابع خبر الأرصاد المصرية تعلن تعرض البلاد لمنخض جوي شديد الاضطراب يتسبب بحالات مطرية غزيرة خلال الساعات القادمة (استعدوا للغرق) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة بداية من يوم السبت المقبل ستشهد انخفاضات، موضحة أنه من يوم الأحد سنتعرض لـ منخفض جوي متعمق سيؤثر على البلاد.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة «الأولى»، أن هذا المنخفض سينتج عنه نشاط رياح، وفرص لسقوط الأمطار، وأنه من يوم الأحد حتى العيد سنتعرض للأمطار.

وقالت إن البلاد ستشهد جوا معتدلا من الأحد لـ الأربعاء، أول أيام العيد، وإن درجات الحرارة ستكون بين الـ 25 والـ 27،

ولذلك على الجميع عدم تخفيف الملابس في فترة العيد.