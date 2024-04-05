انت الأن تتابع خبر الإجراء الأخير والعملي.. الحكومة المصرية تفجر مفاجئة سارة للمواطنين بشأن إعلان أخير لتخفيض الأسعار إلى مستوى تأريخي (تفاصيل هامة) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي، إطلاق تطبيق جديد للمصريين لضبط الأسواق وأسعار السلع..

وخلال الاجتماع،

تابع رئيس الوزراء المستجدات ومسارات التحرك المتخذة من قبل الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، حيث قدم أسامة الجوهري، رئيس الأمانة الفنية، عرضا حول الأعمال المنفذة فيما يتعلق بتطوير آليات الرصد الميداني للأسعار، وكذا ما يتم لتطوير أدوات تكنولوجية لمراقبة وتتبع الأسواق وأسعار السلع.

وفيما يتعلق بمحور تطبيق محمول "رادار الأسعار"

، أوضح "الجوهري" أنه تم الانتهاء من تطوير التطبيق، والذي يتيح للمستخدم تحديد الموقع والمتجر وسعر السلعة وإرفاق صورة للسعر وتحديد الموقع الجغرافي الذي تم الشراء منه، كما يتيح البحث ومعرفة أسعار السلع في النطاق الجغرافي حوله التي تم مشاركتها من مستخدمين آخرين.

مضيفا أنه يتم التنسيق