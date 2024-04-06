انت الأن تتابع خبر جيسوس يهز أركان روشن بضم الداهية الجديد للهلال ويمنح الضوء الأخضر لوريث متروفيتش... مصير النجم السابق ينذر بالكارثة... تفاصيل بمنتهى السخونة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مازالت الأندية السعودية تتنافس فيما بينها لانتزاع لقب دوري روشن وللحصول على كأس الملك والمنافسة على البطولات العالمية، وازدادت المنافسة واشتعلت وخاصة بين الكبار، فهذا نادي الهلال السعودي يواصل انتصاراته الانتصار تلو الآخر محطما الارقام القياسية فوصل للفوز رقم 30 على التوالي، ولكن تعرض نجمه متروفيتش للإصابة، وتعرّف على بديل ميتروفيتش في هجوم الهلال بقرار من خيسوس.كما أن خيسوس مدرب نادي الهلال السعودي سيعتمد على البرازيلي مالكوم في موقع المهاجم الأساسي للهلال، وقد اعترف بصعوبة إيجاد بديل حاليًا في الهلال ليمتروفيتش، ولكن سيكون مالكوم بديلًا له.

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