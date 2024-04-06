انت الأن تتابع خبر لعنة الفرعون المصري ستلاحقة _صلاح يخرج من الملعب غاضباً.. ويرفض "النظر" إلى كلوب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لم يستطع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي إخفاء غضبه من مدربه الألماني يورغن كلوب بعدما سحبه من ملعب مباراة الفريق أمام شيفيلد بعد مرور ساعة لعب وخلال حاجة الفريق إلى هدف.

وتغلب ليفربول على شيفيلد 3-1 في الدقائق الأخيرة ليستعيد صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة.وبدا صلاح متفاجئاً من قرار يورغن كلوب تبديله بزميله هارفي إليوت وظهر وهو يهز رأسه باستياء قبل أن يصافح المدرب الألماني على مضض دون أن ينظر إليه، إذ بدا غاضباً وهو يهم بالخروج من الملعب.

وقال ديون دبلن مهاجم المنتخب الإنجليزي السابق ومراسل إذاعة "بي.بي.سي" من أرضية الملعب: خرج صلاح وهو غاضب وحتى عندما رد التحية على كلوب لم يكن سعيداً.