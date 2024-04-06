انت الأن تتابع خبر جددي اطلالتك للعيد معجزة الفازلين وزيت الزيتون!!… حطيها مرة واحدة قبل النوم كل يوم ومش هتصدقي اللي هيحصل!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لكافة محبي الأناقة والجاذبية، تسعى كل امرأة للحصول على خلطات طبيعية تضمن الأمان للبشرة والجسم من أجل إشراقها والابتعاد عن استعمال الكريمات ومنتجات التجميل التي قد تكون مكلفة أحيانًا، وربما تحمل بعض الآثار الجانبية الضارة بالجلد ولذلك، سنقدم لكم وصفة مميزة لتفتيح الجسد بصورة كاملة تناسب كل أنماط البشرات، باعتماد زيت الزيتون والفازلين كمكونات رئيسية، وللتعرف على كيفية تطبيق هذه الوصفة، يرجى متابعة قراءة المقال.

وصفة الفازلين وزيت الزيتون

هذه التركيبة تمثل إحدى أفضل الخلطات الطبيعية المعتمدة من قبل الكثير من النساء، وقد أظهرت فعالية ملحوظة في إضاءة لون الجلد منذ المرة الأولى لاستعمالها و يتم ذلك عن طريق الالتزام بالمكونات الآتية واتباع خطوات التجهيز المحددة:المكونات

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من النشا.

طريقة تحضير وصفة الفازلين وزيت الزيتون