انت الأن تتابع خبر عاصفة قوية تجتاح مصر في عيد الفطر: أمطار غزيرة ورياح هوجاء وانخفاض حاد في درجات الحرارة - البلاد تواجه تحديات جوية مروعة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت هيئة الأرصاد، إن بعض المحافظات على موعد مع سقوط الأمطار الغزيرة في يوم عيد الفطر .

وكشفت لأرصاد المصرية إن حالة طقس أول أيام عيد الفطر 2024، تشهد، فرص أمطار غزيرة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأوضحت "الهيئة"، أن الأحوال الجوية خلال أول أيام العيد 2024، تشهد، نشاطًا للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

يذكر أن الأرصاد ذكرت، أنه اعتبارًا من الأحد القادم 7 أبريل 2024 وحتى الثلاثاء 9 أبريل 2024، تشهد حالة الطقس انخفاضًا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، ونشاطًا للرياح، يصاحب ذلك أمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد.