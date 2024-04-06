انت الأن تتابع خبر الذهب يشهد ارتفاعاً قياسيا مفاجئاً في البورصة العالمية.. إليكم ردة فعل السوق المحلية وآخر تحديث لسعر جرام الذهب " عيار 21 " الأكثر مبيعا في مصر اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الجمعة، مدفوعة بعدة عوامل مثل توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وعمليات الشراء للمضاربة، وعمليات الشراء من قبل البنوك المركزية.

وذكرت تقارير

حديثة أن العوامل المذكورة ساعدت الذهب على المحافظة على الزخم الصعودي المستمر للسبائك وذلك رغم النمو القوي للوظائف في الولايات المتحدة. خلال شهر مارس.

ارتفاع سعر الذهب في العقود الفورية

وارتفع سعر الذهب في العقود الفورية بنسبة 1.4٪ وقت النشر إلى 2323 دولارًا للأوقية، بعد أن بلغت ذروته عند 2324.79 دولار في وقت سابق من جلسة التداول.

يمثل الارتفاع زيادة بنسبة 3.8% للأسبوع،

مما يجعله ثالث تقدم أسبوعي على التوالي، بينما شهدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ارتفاعًا بنسبة 1.4%، ليستقر عند 2339 دولارًا، وفقًا لرويترز.

وانخفضت الفضة

بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو 2021، حيث يترقب المستثمرون بيانات التوظيف الأمريكية المهمة لمؤشرات جديدة بشأن التيسير النقدي من بنك الاحتياطي الفيدرالي، بينما يحظى الذهب والفضة بدعم من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل

عن زيادة قدرها 303.000 وظيفة في الوظائف غير الزراعية الشهر الماضي، ما يتجاوز توقعات الاقتصاديين، وفي استطلاع أجرته رويترز، توقع الاقتصاديون توفير 200 ألف وظيفة، مع تقديرات تتراوح بين 150 و250 ألفًا.

ارتفاع سعر الذهب محليًا مساء اليوم