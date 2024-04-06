انت الأن تتابع خبر مش هتشيلي هم.. طريقة تنظيف سلك شباك المطبخ من الدهون والصدا بمكون ميخطرش على بالك بدون تعب أو مجهود استعدي للعيد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من أكثر المهام الصعبة التي تواجه ربات البيوت هي مهمة تنظيف سلك شباك المطبخ، الذي يكون مملوء بالدهون والزيوت الناتجة عن عملية الطهي اليومية والتي يصعب تنظيفها وخاصة بعد مرور وقت طويل عليها، لذلك نقدم لكم بعض الطرق البسيطة التي يمكن الاعتماد عليها لتنظيف السلك بسرعة وبدون بذل الكثير من الجهد.

طرق تنظيف سلك شباك المطبخ

نحضر طبق بلاستيكي ونضع فيه ملعقة كبيرة من البوتاس وكوب من الكلور ونصف كوب من الماء.

نرتدي قفازات وكمامة ونحضر عصا خشبية ونقلب المكونات جيدا بحذر، نضع الخليط في زجاجة بخاخ ثم نحضر قطعة قماش نظيفة ونمسح السلك لإزالة الغبار من عليها.

بعد ذلك نرش خليط التنظيف على كامل السلك ونتركه مدة خمس دقائق، وبعد ذلك نحضر فرشاة تنظيف ونفرك السلك وعندها نلاحظها سهولة شديدة في إزالة الدهون والشحوم الموجودة على السلك.

وبعد ذلك نحضر قطعة قماش مبللة بالماء فقط ثم نمسح السلك جيدا للتخلص من خليط التنظيف، وبعد ذلك نمسح السلك بقطعة قماش جافة حتى لا يصدأ.

يفضل فتح الشفاط الكهربائي طوال مدّة التنظيف للتقليل من الرائحة النفاثة التي تنبعث من خليط التنظيف (نتيجة تفاعل البوتاس مع الكلور).أسهل طريقة لتنظيف سلك شباك المطبخ

تحضر قطعة قماش ونبللها بالقليل من أي زيت مستعمل ثم نفرك السلك جيدا.

يساعد الزيت على إزالة الدهون العالقة في السلك بسرعة، وبعد ذلك نحضر طبق بلاستيكي ونضع فيه كوب من الماء الساخن ونضيف وله ربع كوب من سائل جلي الصحون ونخلط جيدا، نرتدي قفازات سميكة ونحضر فرشاة تنظيف ونغمسها في الخليط السابق ثم نفرك السلك جيدا حتى ننظفه بشكل كامل.

وبعد ذلك نحضر قطعة قماش مبللة بالماء ونمسح السلك جيدا للتخلص من خليط التنظيف.

تنظيف شباك المطبخ