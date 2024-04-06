انت الأن تتابع خبر شركة بيبسي تتحدى المصريين بقرار مفاجئ ابتداءً من ثاني أيام عيد الفطر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة بيبسي - كولا مصر، التابعة لشركة بيبسيكو العالمية، رفع أسعار بيبسي كانز، ابتداء من الخميس المقبل خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وسيبلغ سعر بيبسي كانز

عبوة 320\330 مل، 11.75 جنيه، وسعر بيبسي كانز عبوة 240/250مل 10.75 جنيه، ليصل سعر كانز بيبسي إلى 12 جنيها داخل المحال التجارية.

وجاء ذلك رغم توجه الشركات

نحو خفض أسعار السلع تنفيذا لتوجيهات الحكومة المصرية لتخفيف الأعباء على المواطنين، حيث أعلنت الغرف التجارية في نهاية مارس الماضي آلية خفض أسعار السلع، وتوعدت المخالفين بعقاب بالحبس حال ثبوت التلاعب بالأسعار وتحقيق مكاسب أعلى من مستوى السوق.

وفي وقت سابق،