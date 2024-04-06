انت الأن تتابع خبر صادم.. الإدارة العامة للمرور بالسعودية تفرض غرامات تصل إلى ٦٠ ألف على هذه المخالفات البسيطة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضحت الإدارة العامة للمرور أن ارتكاب بعض المخالفات التي تشكل خطرًا على السلامة العامة، تمنع الاستفادة من تخفيض غرامات المخالفات المتراكمة.

وجاءت هذه المخالفات على النحو التالي:-

ممنوعات وعقاقير

وقالت إدارة المرور أن المخالفات التي تشكل خطرًا على السلامة العامة، تتمثل في: قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير ، وتستوجب هذه المخالفة فرض غرامة بحق المخالف تبلغ 5 آلاف ريال في حدها الأدنى، وتصل إلى 10,000 ريال في حدها الأعلى.

تجاوز السرعة

ومخالفة تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم/ساعة في الطريق المحددة سرعته 120 كلم/ساعة فأقل، وتستوجب فرض غرامة قدرها 1500 ريال في حدها الأدنى، وتصل إلى 2000 ريال في حدها الأعلى، ومخالفة تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 30 كلم/ساعة في الطريق المحددة سرعته 140 كلم/ساعة يعد مخالفة تستوجب فرض غرامة 1500 ريال في حدها الأدنى، وتصل إلى 2000 ريال في حدها الأعلى.

التفحيط