انت الأن تتابع خبر صادم.. الإدارة العامة للمرور بالسعودية تفرض غرامات تصل إلى ٦٠ ألف على هذه المخالفات البسيطة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أوضحت الإدارة العامة للمرور أن ارتكاب بعض المخالفات التي تشكل خطرًا على السلامة العامة، تمنع الاستفادة من تخفيض غرامات المخالفات المتراكمة.
وجاءت هذه المخالفات على النحو التالي:-
ممنوعات وعقاقير
- وقالت إدارة المرور أن المخالفات التي تشكل خطرًا على السلامة العامة، تتمثل في: قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير ، وتستوجب هذه المخالفة فرض غرامة بحق المخالف تبلغ 5 آلاف ريال في حدها الأدنى، وتصل إلى 10,000 ريال في حدها الأعلى.
تجاوز السرعة
- ومخالفة تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم/ساعة في الطريق المحددة سرعته 120 كلم/ساعة فأقل، وتستوجب فرض غرامة قدرها 1500 ريال في حدها الأدنى، وتصل إلى 2000 ريال في حدها الأعلى، ومخالفة تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 30 كلم/ساعة في الطريق المحددة سرعته 140 كلم/ساعة يعد مخالفة تستوجب فرض غرامة 1500 ريال في حدها الأدنى، وتصل إلى 2000 ريال في حدها الأعلى.
التفحيط
- ومخالفة التفحيط، ويعاقب مرتكبها: في المرة الأولى يتم حجز المركبة 15 يومًا، وفرض غرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، ومن ثم يحال المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، وفي المرة الثانية يتم حجز المركبة لمدة شهر، وفرض غرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، ثم يحال المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، أما في المرة الثالثة فيتم حجز المركبة وفرض غرامة مالية مقدارها 60 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه، ويستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة، المركبات المستأجرة والمسروقة.