انت الأن تتابع خبر مكروه وهذا حكمه.. مفتي حمهورية مصر يصدم الجميع برده على سؤال حوال التقاط صور السيلفي والبث المباشر من أمام الكعبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رد الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، على سؤال أحد الحاضرين حول حكم تصوير السيلفي واللايف من أمام الكعبة أثناء الحج والعمرة؟

وقال علي جمعة، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الجمعة: هو مخالف لما تربينا عليه من أدب، والمطلوب في هذه الأماكن الخشوع والخلوة مع الله، والخروج عن حد الأدب من الله، قد يكون حراما أو مكروها.

وأضاف جمعة: غير مطلوب مني أن أخرج عن الخشوع، حتى أفرج أهلي وأصحابي ماذا أفعل، وأيضا أشوش على غيري وهذا فيه حرمانية، حتى لو عملتها بذوق وبلين ورفق.