انت الأن تتابع خبر مكوناتها ابسط مما تتخيلي بس طعمها فظيع مش هتندمي انك عملتيها.. طريقة عمل طاقية السلطان باسهل طريقة وهتوفر عليكي كتير والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في عالم الحلويات والمخبوزات، تُعَدُّ طقية السلطان واحدة من الألذ والأشهر بين تشكيلة الحلويات التقليدية، حيث تمزج هذه الوصفة بين نكهة الفواكه الجافة والمكسرات مع قوام لذيذ، مما يخلق تجربة حلوى لا تقاوم. في هذا المقال، سنستعرض سويًا سحر صنع طقية السلطان ونكتشف كيف يمكننا إعدادها بسهولة وإبداع.
طريقة عمل طقية السلطان
- مكونات طقية السلطان:
- 1/2 كوب زبدة (على درجة حرارة الغرفة)
- 1/2 كوب سكر بني
- 1/4 كوب سكر أبيض
- 1 بيضة
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا
- 1 و 1/2 كوب دقيق
- 1/2 ملعقة صغيرة ملح
- 1/2 ملعقة صغيرة ملح الصوديوم
- 1/2 ملعقة صغيرة ملح الخبز
- 1/2 كوب فستق مفروم
- 1/2 كوب زبيب
- 1/2 كوب تمر مقطع إلى قطع صغيرة
- 1/2 كوب لوز مفروم
طريقة التحضير:
- قم بتسخين الفرن إلى 175 درجة مئوية.
- في وعاء كبير، اخفقي الزبدة مع السكر البني والسكر الأبيض حتى يصبح الخليط ناعمًا ومتجانسًا.
- أضيفي البيضة والفانيليا واخفقي المكونات معًا.
- في وعاء منفصل، اخلطي الدقيق، الملح، ملح الصوديوم، وملح الخبز.
- أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى خليط الزبدة والسكر واخلطي حتى تتكون عجينة.
- بعد أن تختمر العجينة ويتضاعف حجمها، قم بفردها على سطح مرشوش بالدقيق.
- أضيفي الفستق المفروم، الزبيب، تمر القطع، واللوز المفروم، وقومي بتوزيعها بالتساوي في العجينة.
- قمي بلف العجينة وتشكيلها على شكل طقية السلطان الشهيرة.
- ضعي الصينية في الفرن المُسخن مُسبقًا واخبزي لمدة 10-12 دقيقة، أو حتى يصبح ذهبيًا.
- قدمي مخبوزات طقية السلطان مع فنجان من الشاي أو القهوة واستمتعي بالنكهات الغنية واللذيذة.
- أفكار مختلفة لحشو وصفة طقية السلطان:
- حشوة الفواكه المجففة: مزيجًا من التمر، الزبيب، التين، والمشمش المجفف.
- حشوة الفواكه الطازجة: قطعًا صغيرة من الفواكه الطازجة مثل الفراولة، التوت، الكرز، أو قطع الموز لإضفاء نكهة منعشة ولون جميل.
- حشوة المكسرات: مثل اللوز، الجوز، البندق، والفستق.
- حشوة الشوكولاتة: رقائق الشوكولاتة الداكنة أو الحليب لتحقيق حلاوة خاصة.
- حشوة الزبدة السائلة والعسل: دمج زبدة الفستق الطبيعية مع العسل للحصول على حشوة لذيذة ومفيدة للصحة.
- حشوة جوز الهند والزبيب: خلط جوز الهند المبشور مع الزبيب لإضافة نكهة استوائية وحلاوة طبيعية.
- حشوة الجبن الكريمي: استخدمي حشوة الجبن الكريمي المخفوقة بنكهات مثل الفانيليا أو اللوز لتحقيق توازن بين الحلاوة والنعومة.