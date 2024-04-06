انت الأن تتابع خبر مكوناتها ابسط مما تتخيلي بس طعمها فظيع مش هتندمي انك عملتيها.. طريقة عمل طاقية السلطان باسهل طريقة وهتوفر عليكي كتير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في عالم الحلويات والمخبوزات، تُعَدُّ طقية السلطان واحدة من الألذ والأشهر بين تشكيلة الحلويات التقليدية، حيث تمزج هذه الوصفة بين نكهة الفواكه الجافة والمكسرات مع قوام لذيذ، مما يخلق تجربة حلوى لا تقاوم. في هذا المقال، سنستعرض سويًا سحر صنع طقية السلطان ونكتشف كيف يمكننا إعدادها بسهولة وإبداع.

طريقة عمل طقية السلطان

مكونات طقية السلطان:

1/2 كوب زبدة (على درجة حرارة الغرفة)

1/2 كوب سكر بني

1/4 كوب سكر أبيض

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 و 1/2 كوب دقيق

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة ملح الصوديوم

1/2 ملعقة صغيرة ملح الخبز

1/2 كوب فستق مفروم

1/2 كوب زبيب

1/2 كوب تمر مقطع إلى قطع صغيرة

1/2 كوب لوز مفروم

طريقة التحضير: