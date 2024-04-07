هتصغري 20 سنة .. طريقة عمل كولاجين لبان الذكر والفازلين لمحاربة التجاعيد والترهلات ويفتحان لون البشرة بـ7 درجات في يوم واحد!

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رياض - احمد صلاح - كولاجين لبان الذكر وفازلين يحاربان التجاعيد والترهلات ويفتحان لون البشرة بـ7 درجات في يوم واحد!



تتكون هذه الوصفة من عدة مكونات بسيطة ومتوفرة في جميع المنازل. سأوضح هذه المكونات لكم:

ملعقة من لبان الذكر.

الفازلين.

الماء.

ملعقة من النشا.

ملعقة من قرنفل المطحون.

ملعقة من زيت الأرجان.

ملعقة من زيت جنين القمح.



تحضر هذه الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة. سأوضح لكم هذه الخطوات: