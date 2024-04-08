وداعا للسكري هدية من الله لعباده: هذه العشبه السحرية تخفض السكر التراكمي في 5 دقائق.. متوفرة في كل مطبخ

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رياض - احمد صلاح - يؤدي ارتفاع نسبة السكر بالدم، والخلل الذي يحدث بين ارتفاع وانخفاض معدل الإنسولين، إلى حالة من توقف الجسم على الاستجابة للعقاقير الدوائية في كثير من الأحيان والحالات، لذلك ينصح الأطباء والخبراء بالالتزام بتناول أحد الأعشاب التي تحفز عمل هرمون الإنسولين بالدم، كالقرفة والكركم وورق الغار وبذور الكتان، وفقاً لما نشره موقع منظمة ديابيتز اكشن diabetes action.org.

ورق الغار

ثبت أن أوراق الغار تحفز الجسم على استهلاك الإنسولين بكفاءة أكبر، فتناول كمية تصل إلى 500 مجم أي أقل من نصف ملعقة صغيرة، يمكنه عمل مفعول بجسمك.

القرفة

أثبتت الدراسات أن القرفة لديها قدرة عالية على زيادة حساسية الإنسولين وتقليل كل من مستويات السكر في الدم والكوليسترول لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

وتوصلت دراسات ممولة من قبل Diabetes Action إلى أن مستخلص القرفة نفسه قد أظهر تأثيرات أعصاب على الدماغ والتي يمكن أن تؤدي إلى تحسين الوقاية والعلاج من مرض ألزهايمر والسكري من النوع الثاني.



الكركم

يعد الكركم من التوابل الغذائية شائعة الاستخدام والتي تستخدم تقليدياً للألم والتئام الجروح، ولكن يبدو أيضاً أنها تمنع أمراض المناعة الذاتية عن طريق تنظيم السيتوكينات الالتهابية. فأظهرت الأبحاث أن الكركم قد يكون أقوى بـ 400 مرة من عقار السكري الشائع ميتفورمين في تحسين حساسية الإنسولين والمساعدة في عكس داء السكري من النوع الثاني.

بذور الكتان

تعتبر بذور الكتان واحدة من أغنى المصادر الطبيعية بالألياف القابلة للذوبان. وأظهرت الأبحاث تحسناً ملحوظاً في قيم الجلوكوز عن طريق تناول ألياف الكتان، كما يعتبر زيت الكتان مصدراً ممتازاً لحمض ألفا لينولينيك (حمض أوميغا 3 الدهني). حيث يمكن استخدام بذور الكتان المطحونة أو زيتها في الخبز أو الكعك.

الصبار