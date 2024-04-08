انت الأن تتابع خبر عدد الأنبياء 124 ألف والرسل312.. مفتي مصر يصدم المسلمين بشأن من هو آخر الأنبياء ومن هو آخر الرسل (لا يصدق) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر ومفتي الديار المصرية ، إن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وفضل بعضهم على بعض ورفع قدرهم وجعلهم سببا لهداية الناس وختمهم بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الشهادتين علامة لقبول الإنسان لهذا الوحي المبارك الذي أرشد الله به البشرية.

علي جمعة: عدد الأنبياء 124 ألف والرسل 312 رسول