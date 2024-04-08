انت الأن تتابع خبر بشرى سارة.. التموين المصرية تعلن تخفيض أسعار كعك وبسكويت وحلويات العيد إلى أكثر من النصف قبيل حلول عيد الفطر المبارك(تابع التفاصيل) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف ناصر ثابت، وكيل أول وزارة التموين بمحافظة القاهرة، أنه خلال الفترة الماضية ، كان هناك متابعة وإعداد وخطط لتخفيض كافة الأسعار بما فيها كعك وبسكويت وحلويات العيد التي تشهد إقبالا كثيف من قبل المصريين، وذلك في اطار خطة حكومية لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين..

وأكد ناصر ثابت، وكيل أول وزارة التموين بمحافظة القاهرة، أنه خلال الفترة الماضية كان هناك متابعة على المجازر، ومحلات بيع اللحوم والدواجن وهناك متابعة وتنسيق مع الطب البيطري، والصحة، للتأكد من سلامة اللحوم والدواجن، والسلع المقدمة للمواطنين.

وقال ناصر ثابت، أن وزارة التموين ستعمل على طرح كميات من "البسكويت والبتيفور والكحك"، بمخابزها، بتخفيضات تصل 15% إلى 30%،

وتابع وكيل أول وزارة التموين بمحافظة القاهرة، أن سعر كيلو “الكحك السادة” 170 جنيه “كحك المكسرات” 210 جنيه، في حين أن سعر كيلو "البسكويت النشادر" 140 جنيه “البسكويت اللوكس” 150 جنيها.

وأشار ناصر ثابت إلى أنه في حالة وجودة شكوى من المواطن، يمكنه الإتصال على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، أو التوجه مباشرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية.