انت الأن تتابع خبر تحذير هام.. الأرصاد المصرية تحذر المواطنين بشأن طقس شديد الاضطراب يبدأ من اليوم وحتى انتهاء العيد "سيعكر صفو فرحة العيد" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعيش جميع الأنحاء والمناطق بمختلف محافظات الجمهورية ابتداء من اليوم وحتى يوم الأربعاء القادم، تقلبات فجائية وأجواء شديدة البرودة وطقسا غير مستقر نتيجة تأثر البلاد بـ “منخفض جوي” خطير.

أمطار متفاوتة الشدة

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، متوقعة أن يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد في بيان عاجل، من استمرار الاضطرابات في الأحوال الجوية، إذ يستمر سقوط الأمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات المقبلة في مصر، وتكون رعدية في بعض الأحيان وتشمل مناطق أكبر تصل للقاهرة الكبرى وعددًا كبيرًا من المحافظات، وتستمر لأول أيام عيد الفطر المبارك، بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وسط تحذيرات من اضطرابات حادة ضمن طقس الأيام المقبلة.

موعد تحسن حالة الطقس

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى سقوط أمطار خفيفة اليوم على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، مؤكدة نشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط، ستكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر، فستكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وتضرب اضطرابات حادة حالة الطقس في الأيام المقبلة، إذ تتحول الأمطار إلى رعدية اعتبارًا من غد، الاثنين، وتتفاوت شدتها على بعض المناطق، كما أنها تكون رعدية في بعض الأحيان، وتتوسع في السقوط لتمتد إلى القاهرة الكبرى، وشمال ووسط سيناء، وخليج العقبة، على فترات متقطعة، كما تنشط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقاليم شمال الصعيد، والصحراء الغربية، على فترات متقطعة.

وأكدت الأرصاد عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هذه الأجواء تستمر ليوم الأربعاء وبداية التحسن في حالة الطقس من الخميس القادم.

انخفاض درجات الحرارة

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد سيبدأ في التعمق بداية من اليوم.

وأوضحت "غانم" أن البلاد ستشهد مزيدا من الانخفاض في درجات الحرارة، ومن المتوقع استمرار هذه الانخفاضات حتى نهاية هذا الأسبوع.

وأشارت إلى زيادة فرص سقوط الأمطار في بعض الأيام خاصة الاثنين والثلاثاء، على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة.

حتى أول أيام عيد الفطر

وأكدت أن الأمطار ستكون رعدية أحيانًا، لافتة إلى أن هذه الأجواء مستمرة حتى أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضحت أن درجة الحرارة على القاهرة العظمى بأول أيام العيد (الأربعاء، فلكيًا) ستكون أقل من المعدلات الطبيعية، إذ تسجل 25 درجة أجواء ربيعية معتدلة، مشيرة إلى الشعور بالأجواء الشتوية خلال فترات الليل، خاصة المتأخر والصباح الباكر، إضافة إلى فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم