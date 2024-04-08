انت الأن تتابع خبر بعد ارتفاع معدل العنوسة إلى مستوى مهول.. الإمارات تخفف شروط زواج الإماراتية من أجنبي وتقتصر الشروط على هذه الضروريات فقط لا غير! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر العنوسة من أبرز الظواهر المقلقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كشفت أحدث دراسة نشرتها وكالة الأناضول التركية أن نسبة العنوسة في الإمارات بلغت 75٪، ولمواجهة هذه الظاهرة، منحت التشريعات الإماراتية للأجانب..

المقيمين في الإمارات الحق بالزواج من بنات الإمارات، وفق شروط وضوابط سوف نتعرف عليها في هذا المقال بالتفصيل ان شاء الله.

الإمارات تعلن عن قانون جديد يسمح لبناتها الزواج من الأجانب

وفقا للقانون الإماراتي، فإن شروط الزواج من بنت إماراتية في دبي أو في الإمارات الأخرى هي التالية:

• بلوغ السن القانونية للزواج 18 سنة هجرية.

• ألا يكون عمر الخاطب ضعف عمر المخطوبة أو أكثر.

• يجب أن تكون الزوجة موافقة على الزواج بقناعتها الشخصية.

• جواز سفر ساري بالنسبة للزوج.

• شهادة لياقة صحية للزواج تكون رسمية.

أما عن شروط و اجراءات زواج الوافدين من بنات الامارات أو بنات مطلقات إماراتيات فهي كالتالي:

• يجب أن تكون لدى الشخص جنسية لدولة ما وليس عديم الجنسية.

• لو كان وافد في الامارات، يجب أن يكون لديه إقامة شرعية.

• يجب أن يتقدم بشهادة حسن السيرة وسلوك صادرة بشكل رسمي من الدولة.

• أن لا يكون أحد الطرفين مصابا بأمراض وراثسة في الدم أو به أمراض معدية.

• أن تكون الزوجة الإماراتية غير حاصلة على الجنسية بالتبعية.

إجراءات الزواج في الامارات