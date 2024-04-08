انت الأن تتابع خبر تبقى القليل.. ما هي أكثر الدول العربية التي ستشهد الكسوف الكلي للشمس اليوم (كل ما تريد معرفته) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كسوف كلي للشمس سيشهده العالم اليوم الإثنين ،في ظاهرة فلكية فريدة يتحول فيها النهار إلى ليل بعدد من المناطق ،ليثير تساؤلات عديدة من قبل رواد السوشيال ميديا عن تفاصيل تلك الظاهرة الكونية.

يحدث الكسوف الكلى 2024

عندما يمر القمر بين الشمس والأرض بحيث يغطى ضوء الشمس بشكل كامل في بعض أجزاء الأرض.

هل يحدث في مصر كسوف كلي للشمس؟

وفقا لما جاء في موقع “ تايمز أوف انديا” فإن مصر والدول العربية ليست من قائمة أماكن الكسوف الكلى 2024 لأنه سيحدث على طول مسار يبدأ من المكسيك ويمر عبر الولايات المتحدة الأمريكية وينتهي في كندا.

الكسوف الكلي للشمس