انت الأن تتابع خبر ثاني توقعات ليلى عبد اللطيف المرعبة تتحقق في أواخر رمضان .. ماحدث بشكل مفاجئ لم يكن في الحسبان! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اشتعلت مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بتوقعات الفلكية اللبنانية وخبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف بعدما تحققت ثاني توقعاتها في نهاية رمضان.

وكانت خبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف قد توقعت حدوث فيضانات في دولة ما وحدوث إصابات بشرية، وفي ليلة الـ26 من رمضان، شهدت مقاطعة أورنبورغ في روسيا موسم بداية ذوبان الثلوج والجليد مما أدى إلى حدوث فيضانات تم تداول مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” تظهر هذه الأحداث.

وانتشرت الفيضانات في عدة مناطق في روسيا، مما أسفر عن غمر المياه لعدد كبير من المنازل وتضرر البنية التحتية، وتسببت في سقوط الأشجار وتهالك المباني، نشرت وزارة الطوارئ الروسية مقاطع فيديو تظهر عمليات الإنقاذ التي تمت لإجلاء سكان المناطق المتضررة.