خد بالك لتكون متراقب . احذر عند ظهور هذه العلامة في الوتساب تعني انك مراقب هناك من يتجسس عليك ويعرف كل خصوصياتك..

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر برنامج واتساب من أروع وأبسط برامج الدردشة والاتصال عبر الشبكة الأنترنت ولهذا نرى أن عدد مستخدميه أكبر من غيره في جميع أنحاء الكرة الأرضية، حیث يقوم ما يزيد عن 1.2 بليون شخص عالميًا باستخدامه بشكل دائم لتناقل الرسائل والتفاعل وتشارك الصور والوثائق ومقاطع الفيديو، ويعزى ذلك لبساطة استعمال البرنامج.

كيفية معرفة ان كان الواتساب مراقب

يعتبر هذا البرنامج من البرامج التي تتميز بتشفيرها القوي، حيث لا يمكن الدخول إلى معلوماتها إلا في حالات نادرة كاختراق النظام من قبل أشخاص معينين يتابعون الحساب، وبإمكاننا التعرف على وقوع مثل هذا الاختراق من خلال اتباع بعض الإجراءات الواجبة.

اذهب إلى الإعدادات في تطبيق واتس اب ثم حدد خيار واتساب ويب.

توجه بعد ذلك إلى صفحة الرمز الخاص، وقم بتشغيل الكاميرا فإذا تم عرض صورة هاتفك، فإن ذلك يدل على أن حساب الواتساب الخاص بك مؤمن.

عندما يكون هناك موعد غير متوافق مع الزمن الجاري فإن ذلك يشير إلى تعرض الحساب الخاص للإختراق.

يقوم مالك الحساب باتخاذ الإجراءات الضرورية للمحافظة على أمان حسابه الشخصي على واتساب.

كيفية حماية واتساب من الـأختراق