دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر برنامج واتساب من أروع وأبسط برامج الدردشة والاتصال عبر الشبكة الأنترنت ولهذا نرى أن عدد مستخدميه أكبر من غيره في جميع أنحاء الكرة الأرضية، حیث يقوم ما يزيد عن 1.2 بليون شخص عالميًا باستخدامه بشكل دائم لتناقل الرسائل والتفاعل وتشارك الصور والوثائق ومقاطع الفيديو، ويعزى ذلك لبساطة استعمال البرنامج.
كيفية معرفة ان كان الواتساب مراقب
يعتبر هذا البرنامج من البرامج التي تتميز بتشفيرها القوي، حيث لا يمكن الدخول إلى معلوماتها إلا في حالات نادرة كاختراق النظام من قبل أشخاص معينين يتابعون الحساب، وبإمكاننا التعرف على وقوع مثل هذا الاختراق من خلال اتباع بعض الإجراءات الواجبة.
- اذهب إلى الإعدادات في تطبيق واتس اب ثم حدد خيار واتساب ويب.
- توجه بعد ذلك إلى صفحة الرمز الخاص، وقم بتشغيل الكاميرا فإذا تم عرض صورة هاتفك، فإن ذلك يدل على أن حساب الواتساب الخاص بك مؤمن.
- عندما يكون هناك موعد غير متوافق مع الزمن الجاري فإن ذلك يشير إلى تعرض الحساب الخاص للإختراق.
- يقوم مالك الحساب باتخاذ الإجراءات الضرورية للمحافظة على أمان حسابه الشخصي على واتساب.
كيفية حماية واتساب من الـأختراق
- تقوم بتشغيل برنامج واتساب على جهازك الجوال.
- ثم نحدد الإعدادات .
- عقب الدخول إلى قائمة الإعدادات يجب علينا تحديد الحساب الشخصي الخاص بك.
- تقوم باختيار إعدادات الخصوصية ومن ثم الضغط على خيار التأكيد المزدوج.
- بعد ذلك نقوم بكتابة الرقم السري الذي يتألف من ستة أرقام.
- يمكنك إنشاء بريد إلكتروني لاستعادة الحساب في حالة ضياعه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خد بالك لتكون متراقب . احذر عند ظهور هذه العلامة في الوتساب تعني انك مراقب هناك من يتجسس عليك ويعرف كل خصوصياتك.. على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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