انت الأن تتابع خبر هل الجن هم السبب!! شاهد إفراغ فنادق مدينة البتراء الشهيرة في الأردن وعدم إقبال الناس والزوار خلال العيد! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفاض حاد في نسبة الاقبال في الفنادق في مدينة البترا الأثرية في الأردن، خلال فترة عيد الفطر المبارك ، وتساؤلات كثير من قبل المواطنين بشأن تفاصيل القصة وما الذي يجري في المنطقة الأثرية الأشهر بالأردن..

لكن الفنادق في مدينة العقبة شهدت تحسنا في نسبة الإشغال وفق تقرير أعدته الجمعية، يقارن بين إحصائيات فترة عيد الفطر خلال العام 2024 مع الفترة نفسها من عام 2023 في الفنادق 4 و5 نجوم.

وقال الجمعية في بيان، "تحول عيد الفطر المبارك هذا العام إلى فترة صعبة لقطاع السياحة والفنادق في المملكة الأردنية الهاشمية، نشهد انخفاضا حادا وملحوظا في نسب إشغال المنشآت الفندقية مقارنة بالعام الماضي، وهذا يعدّ مؤشرا قلقا بالنسبة لنا كصناعة".

وأوضحت أن تقريرها "يبين أن جميع المحافظات في المملكة تعاني من انخفاض ملحوظ في نسب الإشغال وأكثرها مدينة البترا؛ اذ تراجعت نسبة الإشغال بنسبة تقريبية تبلغ 62% مقارنة بالعام الماضي".

في حين، سجلت منطقة البحر الميت "انخفاضا يصل إلى حوالي 18%، وأما العاصمة عمّان فقد شهدت انخفاضا يبلغ 30%".

وفسّرت الجمعية هذا التراجع "باستمرار تداعيات الأحداث في غزة وتأثيرها السلبي على القطاع السياحي ووقف الحركة السياحية إلى المملكة".

وقالت الجمعية: "من المهم أن تتخذ السلطات الحكومية والجهات المعنية بالسياحة والفنادق إجراءات إيجابية لدعم القطاع وتحفيز السياحة الداخلية والوافدة من خلال توفير حزم تحفيزية وتسهيلات للمنشآت السياحية وتعزيز الإجراءات الصحية والسلامة لضمان استمرارية العمل وجذب السياح".